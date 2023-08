'Juventude do Papa' em êxtase à espera de Francisco

A menos de meia hora de o Papa entrar no Parque Eduardo VII, uma multidão de jovens de todo o mundo divide-se entre os que tentam estar o mais perto do palco e os que lhe viram costas na esperança de ver Francisco subir a Colina do Encontro.

No recinto onde a meio da manhã se começaram a concentrar peregrinos para assistir à Cerimónia do Acolhimento, a animação faz-se ao ritmo dos artistas que vão subindo ao placo, mas também ao ritmo da aproximação das câmaras de televisão ou de um 'clique' de um fotógrafo.

Da Guatemala a Raimonda (em Paços de Ferreira) não há peregrino que não cante e dance quando filmado, numa onda de animação que se estende por todos os grupos que se concentram no relvado.

Entre os muitos milhares de peregrinos que abanam bandeiras de todas as nacionalidades, há quem ajude, como o padre espanhol que tem junto a si cinco jovens menores, mas que precisa que um voluntário ajude a encontrar outros cinco, perdidos algures no recinto. E a dar razão ao ditado "quem pede encontra", lá chegou um voluntário com a comitiva.

Sem vontade de serem encontradas, três chinesas, que viajaram 12 horas para ver o Papa em Lisboa, pedem para não serem fotografadas, justificando que quando regressarem à China" isso pode trazer problemas".

E porque, quem pede, por vezes recebe, os jornalistas acedem e em troca recebem também agradecimentos.

Sem tempo para esperar por agradecimentos, uma freira corre em busca de um voluntário que encaminhe uma jovem indisposta ao posto de socorro. Ainda antes de acabar a explicação, já dois voluntários amparavam e levavam em braços a jovem que, certamente, quando lhe voltarem as forças, haverá de agradecer.

Para outros, a longa espera, foi hoje à tarde feita de sestas ao sol, jogos debaixo de chapéus de chuva usados para fazer sombra e, sobretudo, muitos saltos ao som da música, cantorias e palmas.

Para lá da relva, na lateral da Colina do Encontro, o cenário era outro. Junto às baias que delimitam a passagem, muitos outros jovens concentraram-se na tentativa de ver passar o Papa Francisco, quando o líder da Igreja Católica se dirigir para o palco onde às 17:45 começa a cerimónia de acolhimento aos peregrinos.

As baias foram sendo tapadas com bandeiras de países como Portugal, Espanha, El Salvador, Guatemala, Canadá, Japão e dos Estados Unidos.

O que não mudava, de um lado e de outro do cenário, são as palmas com que os peregrinos cumprimentam as colunas de agentes da PSP que vão passando pelos corredores mantidos livres e por onde, até ao início da cerimónia, foram passando quer agentes da PSP quer socorristas e voluntários apoiando peregrinos lesionados ou indispostos.

A dez minutos das 17:00, no palco, os artistas avisam que "o Papa está quase aqui" e incitam os peregrinos a "mostrar entusiasmo". E eles mostraram, fazendo barulho para sinalizar onde estava, no recinto, cada uma das nacionalidades.

E quando o repto foi para todos fazerem barulho em conjunto, o Parque Eduardo VII explodiu de entusiasmo ao som de "Esta é a juventude do Papa" no exato momento em que surgiram nos écrans as motas que escoltam Francisco.