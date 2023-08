Lusodescendente ainda não conseguiu contactar familiares na Ilha do Maui fustigada por fogos

Lusodescendente de madeirense, Danny Abreu, que vive em Honolulu, disse que ainda não conseguiu contactar com os seus familiares que vivem na ilha de Maui, no Estado do Havai.

As ligações de internet e da rede telefónica foram fortemente atingidas e a onda destes incêndios ‘apocalípticos’ - como foram classificados pela população de Maui - já matou cerca de 50 pessoas até ao momento. O ventou chegou atingir os 140 km/hora, o que não permitiu que os helicópteros pudessem intervir para controlar a situação.

Na ilha de Maui vivem muitos luso-descendentes de madeirenses. Foi no ano 1887 que partiram os primeiros madeirenses para o Havai. E desde 1887 até 1913 foram cerca de 20 mil madeirenses para trabalhar na cana-de-açúcar. Hoje, estima-se que cerca de 200 mil têm descendência madeirense.

No ano passado, o Estado do Havai aprovou um acordo de geminação com a Madeira, que falta ser ratificado pela Região e depois assinado pelas duas regiões.