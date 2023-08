Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje.

República torna a adiar solução para linha aérea. Contrariamente ao que prometeu o ministro João Galamba, foi prorrogado pela 4.ª vez, desde Abril de 2022, o contrato de concessão dos serviços aéreos para o Porto Santo. O autarca Nuno Batista tece duras críticas. Secretaria do Turismo enviou 15 ofícios para o ministério e Albuquerque leva assunto ao próximo Conselho de Estado. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler na página 3.

Mas há mais para ver na edição desta sexta-feira, como é o caso em que o Papa abençoou menino madeirense com cancro no fígado. Diego, de 3 anos, já fez 32 sessões de quimioterapia e continua em tratamento. Mãe conta as emoções sentidas no encontro com o líder religioso, na JMJ, em Lisboa.

“O futuro não se constrói com negociatas, nem falinhas mansas”. Em entrevista ao DIÁRIO, Miguel Castro, cabeça-de-lista do CHEGA-Madeira, garante que quem não obedece ao regime PSD/CDS é “alvo de perseguição e de todos os tipos de pressões”.

Por fim, fique a saber que SESARAM desconhece dimensão do ciberataque ocorrido há 5 dias, e que na Cultura, Festival Internacional de Órgão da Madeira volta em Outubro.

