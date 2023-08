Autarquia promove Rally Paper em São Vicente

No âmbito das Festas do concelho, a Câmara Municipal de São Vicente promove o Rally Paper São Vicente, no dia 23 de Agosto, quarta-feira, saindo do parque do Calhau, em São Vicente, às 10h00.

Trata-se de um evento gratuito em que as equipas têm que ter no mínimo três participantes.

Os concorrentes percorrem todo o concelho de automóvel, havendo actividades em pontos estratégicos, questões de cultura geral e de observação. Haverá prémios para os três primeiros classificados e ainda um almoço-convívio, no Parque de Merendas da 1.ª Lombada.

As inscrições estão abertas até dia 18 de Agosto e podem ser efectuadas através do contacto 291840020.