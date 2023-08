PAN substituiu cabeça-de-lista na Madeira

Mónica Freitas é a nova candidata do PAN às Eleições Regionais da Madeira. O anúncio acaba de ser feito pelo partido que assim opta pela substituição de Joaquim Sousa, apresentado no mês passado como cabeça-de-lista pela porta-voz do PAN, Inês Corte Real.

A reviravolta ocorreu esta noite numa reunião Comissão Política Nacional (CPN), num processo que pode acabar nos tribunais.

A 17 de Julho, Joaquim Sousa, Inês Corte Real e Mónica Freitas participaram em cerimónia com propósito que foi hoje anulado.

Para já o PAN revela que a decisão de substituição de Joaquim Sousa "fundamenta-se numa incompatibilidade entre o candidato e a direção regional do partido, o que tornou necessária a intervenção da CPN, a pedido da Comissão Política Regional". "Após uma análise cuidadosa e construtiva, a CPN decidiu pela avocação do processo e a escolha de um novo candidato, pois acreditamos firmemente que a coerência entre os ideários do PAN e das causas que defende e as ações dos candidatos é essencial para representar os anseios dos madeirenses de forma responsável", refere o comunicado do partido que indica Marco Gonçalves como novo mandatário da campanha.

Também refere o PAN que a mudança "reflete o nosso desejo de avançar com uma candidatura coesa, inspiradora e comprometida em solucionar os desafios que a Madeira enfrenta e em criar um futuro melhor e mais sustentável para todos os madeirenses".

Sobre nova candidata, o PAN entende que representa "integralmente os valores de proteção ao ambiente, defesa dos direitos humanos e dos animais e promoção do desenvolvimento sustentável que consideramos essenciais para um futuro mais justo e equilibrado para a nossa Região".

Mónica Freitas é assistente social, e para o PAN "traz consigo uma sólida experiência de trabalho em causas sociais, ambientais e de bem-estar animal, além de um profundo compromisso com o desenvolvimento da Madeira". Julga o partido que em conjunto com o novo mandatário, e demais lista, advogado que possui experiência comprovada e um histórico de dedicação à Região da Madeira, pretende dar resposta às necessidades dos madeirenses, trabalhando pelo bem-estar da Madeira e por um futuro mais sustentável para todos.