Sete pessoas presas em diversão na Feira de São Mateus em Viseu

Sete pessoas ficaram presas numa diversão que bloqueou hoje na Feira de São Mateus, em Viseu, adiantou fonte dos Sapadores Bombeiros de Viseu, e três delas já foram resgatadas.

O comandante dos Sapadores Bombeiros de Viseu, Rui Nogueira, explicou aos jornalistas, pelas 22:00, que o incidente envolve sete adultos, acrescentando que não provocou feridos.

Três das pessoas que ficaram presas, num dos lados do mecanismo, já foram retiradas, com recurso à escada dos sapadores.

A operação continuava, cerca das 22:15, a decorrer para retirada das outras quatro pessoas no outro lado do braço da diversão que bloqueou a cerca de 30 metros de altura.

O alerta para o incidente foi dado pelas 21:15 e de acordo com fonte do Comando Sub-regional de Viseu Dão Lafões estão no local, para além dos sapadores, elementos da Polícia Municipal e da PSP de Viseu.