Escola Gonçalves Zarco associa-se à campanha 'Papel por Alimentos'

A Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco (EBSGZ) associou-se à campanha 'Papel por Alimentos' promovida pelo projecto de Educação Alimentar da Direcção Regional de Educação da Região Autónoma da Madeira, o Banco Alimentar Contra a Fome Madeira (BA) e a Estratégia Regional de Promoção de Alimentação Saudável e Segura.

O objectivo da iniciativa, dirigida a todos os alunos da Região Autónoma da Madeira, é recolher papel nas escolas para troca por alimentos e visa sensibilizar para a importância da reciclagem ao mesmo tempo que apoia as famílias em situação de vulnerabilidade.

Para divulgar e sensibilizar a campanha os alunos da Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco (EBSGZ) realizaram um vídeo que destaca a importância da reciclagem de papel como forma de proteger o meio ambiente e, ao mesmo tempo, como uma oportunidade para ajudar aqueles que mais precisam. O conteúdo está a ser divulgado por todas as escolas/estabelecimentos de educação e ensino da Região.

Os alunos são incentivados a recolher papel nas suas escolas e entregar nos pontos de recolha designados. Todo o papel recolhido é convertido em produtos alimentares básicos a distribuir localmente pelos mais carenciados.

A iniciativa oferece a valiosa possibilidade às escolas e aos alunos de se envolverem em atividades práticas de cidadania e sustentabilidade, unindo a preocupação com o meio ambiente à ação solidária. Através da recolha de papel, os alunos estarão a contribuir para a redução do desperdício e a apoiar as famílias que necessitam de apoio alimentar.

Em Setembro tinha sido lançada a publicitação da campanha na EBSGZ, apelando à participação de todos na recolha e entrega de papel, para a qual foram assegurados pontos de recolha deste material.