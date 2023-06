Simulacro de incêndio a bordo de navio no Porto do Funchal

Está a decorrer, esta manhã, um simulacro de incêndio a bordo do navio ‘Anthem of the Seas’, no Porto do Funchal.

O exercício envolve também o Subcentro de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal, (MRSC Funchal), a estrutura da Autoridade Marítima Local, (AML) e a Administração dos Portos da Madeira, (APRAM, S.A), no âmbito das competências próprias de cada entidade.

A APRAM realiza igualmente um treino do Plano de Emergência Interno (PIE) na interface mar/terra, integrando meios humanos e materiais próprios e os serviços de segurança privada (RONSEGUR).

Dada a tipologia do sinistro simulado, há outros agentes de proteção civil a colaborar, nomeadamente, os Bombeiros Sapadores do Funchal, informa a APRAM.