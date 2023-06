Quinta-feira com muitas nuvens na Madeira

Esta quinta-feira, na Madeira, conte com céu com períodos de muita nebulosidade e aguaceiros, que em geral deverão ser fracos, ocorrendo sobretudo nas terras altas e na parte Oeste da ilha, diminuindo gradualmente de frequência ao longo do dia.

De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o vento soprará fraco a moderado, oscilando entre 10 a 30 km/h, de Oeste, sendo moderado a forte (30 a 45 km/h) nas terras altas, com rajadas até 70 km/h, diminuindo gradualmente de intensidade a partir da tarde.

A temperatura máxima deverá rondar os 24ºC, tanto na Madeira, como no Porto Santo. Já as mínimas previstas apontam para 20ºC e 19ºC, respectivamente. Em ambas as ilhas, o índice Ultravioleta estará muito elevado, exigindo cuidados redobrados com a pele e com os olhos.

No Funchal, o IPMA aponta para períodos de céu muito nublado e vento em geral fraco (inferior a 20 km/h) de Sudoeste.

No mar, na costa Norte, são esperadas ondas de Noroeste, com 1,5 a 2,5 metros. Na costa Sul, as ondas de Oeste/Sudoeste atingirão os 2 a 3 metros, diminuindo gradualmente para 1,5 a 2 metros. A temperatura da água do mar será de 21/22ºC.