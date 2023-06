Porto do Funchal recebe a visita de cerca de seis mil turistas

O 'Anthem of the Seas' chegou esta manhã ao Porto do Funchal com 4.451 passageiros e 1.541 tripulantes.

Proveniente de Vigo, o navio faz uma escala de 9 horas na Madeira, partindo às 16 horas com destino a Lanzarote, no âmbito do cruzeiro de 12 noites, iniciado a 4 de Junho, em Southampton, com escalas em Vigo, agora Funchal, seguindo-se Lanzarote, Grã-Canária, Tenerife, Lisboa e novamente Southampton, onde finaliza a viagem no próximo dia 16 de Junho.

Conforme já noticiou o DIÁRIO, esta manhã decorreu um exercício interno de simulação de cenário de incêndio a bordo do navio e evacuação.

O exercício juntou equipas do 'Anthem of the Seas' e entidades regionais, tais como o subcentro de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal, a Autoridade Marítima Local e a Administração dos Portos da Madeira.

A APRAM, S.A., realizou também um treino do Plano de Emergência Interno na interface mar/terra, integrando meios humanos e materiais próprios e os serviços de segurança privada (RONSEGUR).

Os Bombeiros Sapadores do Funchal participaram também nestes exercícios de simulação que hoje tiveram lugar no Porto do Funchal.