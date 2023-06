Sete empresas já contestaram devolução de benefícios

A notícia que faz a manchete da edição desta quinta-feira do DIÁRIO revela que sete empresas já contestaram a devolução de benefícios. Em causa estão 833 milhões de euros em benefícios fiscais que a Comissão Europeia considerou terem sido concedidos irregularmente a 311 sociedades através da Zona Franca da Madeira. As notificações do fisco português começaram há um ano.

Em destaque temos, também, o facto de a Madeira ter o pior desempenho nos indicadores sociais. A Região lidera na taxa de risco de pobreza e na exclusão social entre as regiões ultraperiféricas da Macaronésia. Na base desta apreciação está um barómetro que mostra o desempenho de todas as RUP em 15 capítulos.

No balanço da passagem da depressão Óscar pela Madeira, trazemos-lhe, nesta edição, os testemunhos de quem ficou desalojado devido à tempestade, num cenário em que muitos sentiram necessidade de fugir do temporal e deixar a casa para trás.

A par disso, Rúben Eiras diz que só deu opinião “informal” ao PS. O nome que fora avançado pelos socialistas garante que não está responsável pela redacção do programa de economia azul do partido.

Quanto a ‘Casos do Dia’, o Rosário, em São Vicente, teve uma noite agitada, Igreja e carros foram vandalizados com símbolos indecentes.

