As escadas recolhíveis, também conhecidas como escadas escamoteáveis, são ideais para aceder ao seu sótão sempre que quiser.

Não são visíveis para os mais desatentos, e poupam imenso espaço pois ficam recolhidas no tecto.

A Casa Santo António tem disponível esta escada recolhível em 4 peças. Este modelo específico, trata-se de uma escada rígida em aço, ideal para o seu sótão. Os 10 degraus que a compõem são constituídos por chapas de metal, pintadas em cinza claro. A estrutura móvel é composta de aço tubular, as molas amortecedoras facilitam a abertura e recolha da escada.

No que concerne ao conforto e segurança, vem com duplo corrimão lateral fixo em ambos os lados, aliados a apoios que facilitam os acessos ao piso superior. E suporta um peso até 150 Kg.

O conector é em chapa de aço galvanizado, já o alçapão é constituído por um painel aglomerado de primeira qualidade.

Para ficar a conhecer melhor este produto, visite uma das lojas Casa Santo António. A marca, que está no mercado regional desde 1931, tem três lojas no Funchal, na Rua Direita, no Caminho do Pilar e no Palheiro Ferreiro.

Casa Santo António - Tudo para Construção Civil

Para mais informações:

Contacto: 291 700 010

E-mail: [email protected]

Conheça mais sobre os serviços e os produtos desta empresa no site.