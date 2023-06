Madeirenses Gonçalo Aveiro e Hugo Fernandes dirigem final da Taça

Já são conhecidas as duplas de árbitros para a final a quatro da Taça de Portugal em seniores masculinos de andebol, competição que se realiza este fim de semana no Pavilhão do Complexo Desportivo do Marítimo. O destaque mais relevante vai para a nomeação da dupla de árbitros madeirenses Hugo Fernandes e Gonçalo Aveiro que irão no Domingo, 'apitar' a final da Taça de Portugal.

Antes, nas meias-finais que se realizam no Sábado. Pelas 15 horas, no jogo entre Marítimo da Madeira Andebol SAD e o Póvoa Andebol Clube terá como árbitros Eurico Nicolau e Ivan Caçador. Na partida das 17h30, entre o FC Porto e Sporting será dirigida pela dupla Ruben Maia e André Nunes.