Mais de metade da população adulta concluiu o ensino secundário no Brasil

Um estudo divulgado pelo Governo do Brasil indica que 53,1% dos brasileiros com mais de 25 anos terão concluído o ensino médio até 2022, sendo a primeira vez na história do país que esse percentual ultrapassa a metade da população.

Apesar do avanço significativo, o relatório divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) também refletiu as desigualdades históricas do país, já que enquanto 60,7% dos brancos concluíram o ensino médio, esse percentual cai para 47% entre a população negra.

De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o percentual de brasileiros com mais de 25 anos que concluíram o ensino médio saltou de 46,2% em 2016 para 50,0% em 2019 e para 53,1% em 2022.

Já o percentual de brasileiros adultos que concluíram a universidade subiu de 17,5% em 2019 para 19,2% em 2022.

Dos brasileiros com mais de 25 anos, 5% têm ensino médio incompleto, 28% ainda não concluíram o ensino fundamental e 6% não têm instrução.

Entre os 9,5 milhões de brasileiros com idade entre 14 e 29 anos que abandonaram o ensino médio, 40% disseram que o fizeram por necessidade de trabalhar.

Entre as mulheres, 10,3% abandonaram os estudos por causa de obrigações domésticas.

O estudo também mostrou que o analfabetismo continua em queda no Brasil, mas ainda está longe da meta do Governo de erradicá-lo até 2024.

Em 2022, cerca de 9,6 milhões de brasileiros com mais de 15 anos eram analfabetos, o equivalente a 5,6% da população nessa faixa etária.

Em 2019, eram 10,1 milhões de analfabetos, 6,1% da população nessa faixa etária.