Registadas 10 ocorrências em Santa Cruz durante esta manhã

O Serviço Municipal de Protecção Civil de Santa Cruz contabilizou, ao longo desta manhã, entre as 8h e as 13 horas, um total de 10 ocorrências. Tratou-se de 6 quedas de blocos/movimentos de massas, 3 quedas de árvores Via Pública e ainda uma inundação.

No total, desde as 17 horas de segunda-feira já se contam 40 ocorrências de várias tipologias.

Entre as ocorrências mais relevantes está a queda de uma estrutura de habitação, que resultou num desalojado, bem com o a queda de uma árvore em cima de um carro e ainda uma inundação numa habitação familiar.

A Câmara Municipal de Santa Cruz apela à população que evite sair à rua exceto em situações de absoluta necessidade e aconselha a população a continuar a acompanhar as previsões emitidas pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) e a adotar as respetivas medidas de autoproteção.

Eis a lista de estradas encerradas e condicionadas:

- Rua do Janeiro, no troço compreendido entre a Estrada dos Moinho e Rua Nova do Janeiro em Santa Cruz

- Caminho de Roma, Santa Cruz;

- Caminho das Urzes, Camacha;

- ER207 Junto ao Campo de Golfe;

- Caminho da Portela no troço compreendido entre a caminho das Urzes e Caminho do Rochão, Camacha – Condicionado;

- Estrada do Pinheirinho, Caniço – Condicionada;

- Estradada Avelino Pinto, Caniço – Condicionada

- ER101 Entre o Santo da Serra e Camacha - Condicionada;