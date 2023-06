Santa Cruz registou 19 ocorrências devido ao mau tempo desde as 17 horas

O Serviço Municipal de Protecção Civil (SMPC) de Santa Cruz assinalou, esta segunda-feira, desde as 17 horas, 19 ocorrências de várias tipologias na sequência do mau tempo (entre as quais oito queda de blocos/movimento de massas; três queda de árvores na via publica; duas Inundações e seis outras ocorrências, relacionadas com óleo na estrada ou reposição de adufas.

De acordo com um comunicado emitido pelo Serviço Municipal de Protecção Civil (SMPC) de Santa Cruz, segundo o IPMA foi registada precipitação de 65 mm de água acumulada no aeroporto e 72,6 mm água acumulada, em Santo António da Serra.

A autoridade civil informou igualmente que, neste momento todas as vias do concelho encontram transitáveis, com excepção da Rua do Janeiro, no troço compreendido entre a Estrada dos Moinho e Rua Nova do Janeiro em Santa Cruz Caminho Velho da Tendeira, num troço de 50 metros no sentido descendente.

A Câmara Municipal de Santa Cruz apela ainda à população que evite sair à rua excepto em situações de absoluta necessidade e aconselha a população a continuar a acompanhar as previsões emitidas pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) e a adoptar as respectivas medidas de autoproteção.

O Serviço Municipal de Protecção Civil e a Companhia de Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, em articulação com a Protecção Civil Regional e outras entidades, continuará a emitir informações sempre que necessário.

O município de Santa Cruz assegura ainda que continuará a acompanhar a situação, emitindo novos comunicados caso se justifique.