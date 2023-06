Mais de 20 mil euros para 'cartazes' do Festival do Atum, do Gaiado e do Marisco e Festival das Sopas

A Câmara Municipal de Machico para a VI edição do Festival do Atum, do Gaiado e do Marisco, que decorre de 7 a 9 de Julho, no Caniçal, e para o Festival das Sopas, estabeleceu o valor máximo de 24.968,96 euros para a contratação de artistas nacionais para ambos os certames.

Tal como já divulgado pela autarquia, a VI dição do Festival do Atum do Gaiado e do Marisco contará com a presença do grupo português UHF, Miro Freitas e o grupo madeirense 4Litro.

O contrato assinado no mês passado, entre a autarquia e a ONE LOVE, UNIPESSOAL LDA, estabelece no caso do Festival do Atum, do Gaiado e do Marisco o valor de 20.188,12 euros, já para o Festival das Sopas a quantia estipulada foi de 4.780,84 euros. Aos valores estipulados acresce IVA conforme legislação em vigor e inclui todos os custos, encargos e despesas.

O preço base fixado, no convite à apresentação de proposta, foi de 26.000,00 euros, mais IVA.

“O contrato vigorará pelo prazo de 4 dias de forma a garantir o agenciamento dos artistas nas datas identificados na cláusula 2.ª da parte II- Clausulas técnicas do caderno de encargos”, lê-se no contrato.

Relativamente ao Festival das Sopas, que decorrerá na Ribeira de Machico, está prevista a presença do cantor Sérgio Rossi, no dia 21 de Outubro.