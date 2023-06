Ribeira Brava limpou estradas e valetas em "zonas consideradas críticas"

Depois de ontem ter procedido, de forma preventiva, ao encerramento da marginal, a Câmara da Ribeira Brava passou o dia a limpar estradas e valetas em "zonas consideradas críticas".

Ao DIÁRIO, a autarquia nota que os seus meios estão de prevenção e, em conjunto com os Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol está em curso o acompanhamento, no terreno, de todas as situações que possam requerer maior cautela.

O vereador Paulo Andrade, que tem pasta da Proteção Civil, refere que esta conjugação de esforço permite uma reposta rápida às eventuais necessidades da população.

O vereador deixou um apelo à população para só sair de casa qual tal se revelar mesmo necessário, evitando a circulação nas vias públicas e a possível exposição ao risco.