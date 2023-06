Perto de 80 raparigas hospitalizadas no Afeganistão por envenenamento

Perto de oito dezenas de raparigas foram hospitalizadas no Afeganistão por envenenamento, na sequência de dois ataques ocorridos este fim de semana em escolas no norte do país.

O responsável do departamento de Educação da região de Sangcharak, Mohammad Rahmani, disse que os ataques aconteceram em duas escolas próximas uma da outra, citado pela agência Associated Press.

"As alunas foram transportadas para o hospital e estão bem", disse, sem adiantar detalhes sobre o tipo de envenenamento e a natureza dos possíveis ferimentos causados.

Os dois casos estão a ser investigados e suspeita-se que os ataques foram executados a mando de alguém por ressentimento ou ajuste de contas.

Este pode ser o primeiro ataque desta natureza, por envenenamento, no Afeganistão, desde que os talibãs chegaram ao poder no país em agosto de 2021, com uma série de alterações que limitam a liberdade e os direitos das mulheres e raparigas afegãs.

No Irão, a organização não-governamental Amnistia Internacional já alertou que a educação de milhões de mulheres iranianas está em risco por causa dos envenenamentos em centros educativos femininos.

Em abril passado, a Amnistia Internacional revelou que, desde novembro de 2022, mais de 100 centros educacionais para mulheres foram atacados, alguns deles por várias vezes, e que cerca de 13.000 estudantes receberam atendimento médico por envenenamento.

Em março, as autoridades iranianas anunciaram a prisão de 118 pessoas por suspeitas de envolvimento nos envenenamentos, mas, apesar disso, os ataques continuam a ocorrer em todo o país.