Resgatados 26 migrantes em embarcação perto de Palma de Maiorca

O Salvamento Marítimo e a Guarda Civil espanholas resgataram 26 migrantes quando navegavam para Palma de Maiorca, Espanha, a bordo de uma embarcação a leste do arquipélago de Cabrera.

De acordo com a Delegação do Governo nas Ilhas Baleares, a embarcação foi detetada na quinta-feira à noite em alto mar pelos radares do Sistema Integrado de Vigilância Externa (SIVE).

"Os 26 migrantes, de origem norte-africana e subsaariana, parecem estar bem de saúde", de acordo com a mesma fonte.

Este ano já chegaram ao arquipélago 22 embarcações com 389 migrantes a bordo, segundo dados oficiais.

Durante todo o ano de 2022 foram detetadas nas Baleares 174 embarcações ilegais com 2.570 migrantes, segundo dados do governo.