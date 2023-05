CTT lançam coleccção de selos dedicada ao centenário do Corpo Nacional de Escutas

Os CTT – Correios de Portugal vão lançar uma emissão exclusiva de selos para celebrar o centenário do Corpo Nacional de Escutas (CNE), que se assinala esta sexta-feira, 27 de Maio, sob o lema '100 anos a Construir o Amanhã'.

Fundado em Braga, em 1923, pelo Arcebispo D. Manuel Vieira de Matos e o Padre Avelino Gonçalves, o CNE rapidamente se difundiu por todo o território nacional, oferecendo oportunidades de crescimento pessoal a sucessivas gerações de jovens. O CNE constitui-se assim, como um movimento de educação não formal de jovens, sem fins lucrativos, não-político e não-governamental.

Atualmente com mais de 72 000 escuteiros distribuídos por 1100 estruturas em território continental, regiões autónomas dos Açores e Madeira, Genebra, Zurique e Macau, o CNE é a maior associação escutista e a maior associação de juventude portuguesa.

A emissão é composta por três selos com uma tiragem de 75.000 exemplares e com valores faciais entre os 0,61€ e 1,15€.

As obliterações de primeiro dia podem ser feitas nas Lojas CTT dos Restauradores, em Lisboa, Palácio dos Correios, no Porto, Zarco, no Funchal, Antero de Quental, em Ponta Delgada, e Avenida, em Braga.