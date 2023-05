Homicídio ocorrido na Meia Légua na imprensa nacional

O caso do homicídio ocorrido anteontem à noite no sítio da Meia Légua, freguesia da Ribeira Brava, é mencionado, esta terça-feira, na imprensa nacional, nomeadamente o Correio da Manhã. O matutino escreve na capa: "Tiro no pescoço. Homem embriagado mata a mulher".

Mulher foi assassinada pelo companheiro com um tiro no pescoço enquanto dormia O homicídio ocorrido ontem à noite no sítio da Meia Légua, freguesia da Ribeira Brava, foi cometido por um levadeiro de profissão e cuja idade é de 49 anos.

Veja os restantes destaques deste e de outros jornais

Correio da Manhã:

- "PJ procura corpo de Maddie em barragem. Nova pista descoberta por alemães em vídeos e fotos"

- "Escavações nas margens de albufeira onde esteve Bruckner"

- "[Futebol] Semana do título ao rubro. Campeão pode ser decidido em finalíssima"

- "Empate no dérbi. Leões revoltados com videoárbitro"

- "Educação. Ministro obriga a serviços mínimos nos exames"

- "Jornada da Juventude. Papa chega dia 2 de agosto e a 5 vai a Fátima"

- "Tiro no pescoço. Homem embriagado mata a mulher"

- "Derrota na justiça. Fernando Santos em risco de perder 4,5 milhões de euros"

- "Caso do SIS. Costa contradiz afirmação de Galamba"

- "Coimbra. Preso escapa à porta do tribunal"

- "Domingo histórico. CMTV fica à frente de Ricardo Araújo Pereira"

Público:

- "Parlamento prepara-se para discutir descriminalização de drogas sintéticas"

- "Guerra na Ucrânia. Rússia controla Bakhmut, mas Kiev não desiste da batalha"

- "Governo. Costa: Cavaco 'desceu à terra' para alimentar 'crise artificial'"

- "Corrupção. Vice de Gaia devolveu relógios de luxo que assume ter recebido"

- "Função pública. Dirigentes que não definam objetivos serão penalizados"

- "Futebol. Vinícius Júnior em guerra com La Liga, o campeonato 'dos racistas'"

- "Festival de Cannes. João Salaviza e Renée Nader Messora escutaram uma história coletiva: os krahô"

- "Espaço. Moiya McTier, astrofísica: 'Estou confiante de que há vida fora da Terra'"

Jornal de Notícias:

- "Alta velocidade e falta de formação fazem aumentar acidentes mortais com motas"

- "Novas buscas por Maddie. Alemão suspeito de matar menina parava autocaravana junto à barragem do Arade"

- "A estadia mais longa de um papa em Portugal. Visita para a Jornada Mundial da Juventude dura cinco dias"

- "Governo. Costa acusa Cavaco de tentar criar 'crise política artificial'"

- "Gaia. Marina Mendes assume lugar de Patrocínio Azevedo. Pedida auditoria aos processos da Operação Babel"

- "Habitação. Apoio à renda chega a 35 mil famílias a partir do fim do mês"

- "Valongo. Empreiteiro afastado por atraso na Casa da Democracia"

- "Música. Alma minhota de Cláudia Pascoal em disco"

- "Liga. Só uma vez houve mudança de líder no último jogo"

Diário de Notícias:

- "Bruxelas quer fim de vistos 'gold' e de atribuição de nacionalidade a russos"

- "Eduardo Lourenço. O centenário do pensador que se afastou para estar mais perto"

- "Subsídio. Apoio às rendas começa a ser pago no dia 30 e chega a 35 mil famílias"

- "Governo. Deixem-nos trabalhar. Costa responde a Cavaco 'em modo Cavaco'"

- "PSD - Montenegro admite comissão de inquérito às secretas"

- "Juros. Portugal é o país da OCDE mais vulnerável à subida das taxas de juro do BCE"

- "Margarida Blasco ex-diretora-geral do SIS: 'Eu tenho confiança no SIS. Mas aceito que possa ter havido um erro de avaliação'"

- "Viet Thanh Nguyen escritor americano: 'Enquanto crescia nos Estados Unidos sentia-me como se fosse um espião'"

Inevitável:

- "Indesejável. A perseguição do Governo aos fumadores"

- "Restrições ao tabaco. Ameaças de desemprego, fecho de empresas e abertura ao contrabando, dizem empresários"

- "Medida pode provocar perda de milhões em receitas fiscais"

- "Governo admite ao i que se possa fumar em esplanadas desde que haja circulação significativa de ar"

- "Deputados socialistas devem impor alterações às propostas do Executivo"

- "Portugal, segundo estudo de 2019, está abaixo da média da União Europeia em percentagem da população que fuma diariamente"

- "Uma pequena ilha do Pacífico, a República de Nauru, é onde se fuma mais no mundo"

- "Créditos. Bancos deixam de prestar comissões por prestação"

Negócios:

- "CMVM vai ter poderes para supervisionar 'criptoações'"

- "Fapomed resiste à guerra e mantém fábrica na Ucrânia - Miguel Lopes da Cunha, CEO da empresa que produz 22 mil batas cirúrgicas por dia no país, afirma que para os ucranianos este conflito é a 'sua Aljubarrota'"

- "Portugal é o país da OCDE com mais dívida no banco central"

- "Radar África. Obras da Odebrecht em Angola são vistas com ceticismo"

- "Empresas estão cada vez mais resilientes, diz CEO da KPMG"

- "Fundações receberam 10,9 milhões à margem da lei"

- "Mobilidade urbana. Trotinetes da Whoosh à conquista da Grande Lisboa"

A Bola:

- "Benfica. Fenómeno. João Neves. O novo menino bonito da Luz também convence o selecionador"

- "Benfica. André Silva na lista dos reforços"

- "Sporting. Leões atiram-se ao VAR. Queixam-se de que decisões no dérbi 'falsearam verdade desportiva'"

- "FC Porto. Sábado das despedidas"

- "Espanha. Todos ao lado de Vinicius. Brasileiro vítima de racismo"

Record:

- "Rui Costa foi dar moral. Presidente [do Benfica] desceu ao balneário de Alvalade para falar às tropas"

- "Leões atiram-se ao VAR. Apontam erro técnico a Hugo Miguel no golo do empate"

- "FC Porto. Otávio vezes 400. Atinge número redondo em jogos seniores"

- "Liga. Troféu fica a meio caminho. Decisão marcada para sábado às 18:00"

- "Volta a Itália. Almeida confiante para as decisões"

O Jogo:

- "FC Porto. Sempre a somar. Otávio chega aos 400 jogos na carreira frente ao V. Guimarães em alta"

- "Benfica. 'Schmidt 'forever'', Luís Mendes, vice-presidente das águias, quer manter o técnico 'o máximo de tempo possível'"

- "Sporting. Rúben Amorim é intocável"

- "Braga: 'Estão destinados a serem campeões', Matheus esteve no segundo lugar de 2009/10 e vê guerreiros a crescer"