Brasil e EUA lançam plano conjunto para eliminar o racismo

Os governos do Brasil e dos Estados Unidos realizaram hoje a primeira reunião de um plano de ação conjunto para erradicar o racismo e promover a inclusão das populações afrodescendentes e indígenas.

As discussões bilaterais começaram com a presença da ministra da Igualdade Racial do Brasil, Anielle Franco, e do secretário de Estado Adjunto norte-americano para o Hemisfério Ocidental, Brian A. Nichols, entre outras autoridades.

Nesta primeira reunião do Plano de Ação Conjunto para Eliminar a Discriminação Racial e Étnica e Promover a Igualdade (Japer), Brasil e Estados Unidos da América (EUA) comprometeram-se a colaborar para beneficiar comunidades raciais e étnicas marginalizadas em ambos os países.

A ministra Anielle Franco disse que um dos pontos-chave do acordo será a colaboração para combater "o genocídio da população negra" nos dois países.

As palestras tiveram como foco promover o acesso à educação e à saúde das populações negras e indígenas, abordando o problema da violência, promovendo a justiça e preservando a memória desses povos.

Entre outros pontos, o plano prevê o intercâmbio estudantil, conectando universidades historicamente ligadas à causa negra nos dois países.

A representante especial dos EUA para Equidade e Justiça Racial, Desirée Cormier Smith, disse que há uma oportunidade de "finalmente fazer um progresso real" para melhorar a situação das minorias raciais, considerando que os resultados do Japer "podem servir de exemplo para outros países".

O plano de ação foi assinado em 2008, mas estava abandonado desde 2011 e foi reativado após a visita do Presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, a Washington em fevereiro passado.