Turismo, aborto, medicamentos e muito futebol nas capas dos jornais

Bom dia. Nesta segunda-feira, 22 de Maio de 2023, há notícias que se destacam claramente das restantes. Veja quais.

No Correio da Manhã:

- "Sporting-Benfica (2-2). Benfica adia festa do título para a Luz"

- "Justiça caça esquema de corrupção. Sogra lava dinheiro de autarca"

- "Ex-presidente da Câmara de Trancoso apanha 7 anos de cadeia"

- "IRS. Apoio às rendas atrasa reembolso"

- "Supremo decide. Pagamento de seguro por suicídio julgado em tribunal"

- "Violava as filhas quando a mãe trabalhava"

- "Barcelos. Disfarça-se de padre e juiz para dar golpes"

- "Almada. Condutor alcoolizado mata idoso em passeio"

No Público:

- "Reportagem. Um quarto para cinco, por mil euros: a vida de muitos imigrantes em Lisboa e Porto"

- "Turismo à espera de um dos melhores Verões de sempre em dormidas e receitas"

- "Marco Marzano: 'Os padres são obrigados a mentir sobre a sua vida sexual'"

- "Banca. Certificados e amortizações levam a fuga aos depósitos"

- "G7. Zelensky afirma que não teve tempo para se reunir com Lula"

- "Reações a Cavaco. PS deve analisar atual momento de fraqueza, diz Vítor Ramalho"

- "Cannes. Scorsese perto dos seus 'bons rapazes' mas longe das portas do céu"

- "Futebol. Empate no derby adia decisão do título para a última ronda"

No Jornal de Notícias:

- "Sporting 2-Benfica 2. Sonho adiado. Empate no último jogo vale título às águias desde que dragões não revertam diferença de 11 golos contra V. Guimarães"

- "Medicamentos para crianças hiperativas com vendas recorde"

- "Saúde. Doações de leite materno alimentam 150 recém-nascidos"

- "Calúnia. Inventa rapto da mãe pela irmã devido a herança"

- "Mealhada. São abatidos 500 leitões por dia para restaurantes"

- "Portimão. Bebé que morreu tinha ido à urgência dois dias antes"

No Diário de Notícias:

- "Aborto. Portugal viola direitos sociais europeus"

- "Sporting 2-2 Benfica. Festa do título adiada para a última jornada"

- "Desigualdade. Produtores de cerveja em Espanha pagam menos de metade em impostos"

- "Coreia do Sul. Como Busan está a mudar para receber a Expo 2030"

- "Um dia com... Catarina Martins. Na hora do adeus, a líder do BE ainda vê um partido com 'lutas para ganhar'"

- "Ranking FT. Nova SBE chega ao top 20 mundial da formação de executivos"

- "Regras europeias. A revolução das patentes chega no dia 1 para ajudar inovação"

- "Bancada parlamentar. Opinião dos líderes parlamentares dos partidos com representação na Assembleia da República: Rodrigo Saraiva (IL) e Pedro Pinto (Chega)"

No Negócios:

- "Conversa Capital. Mariana Vieira da Silva. Desacatos no Ministério das Infraestruturas: 'Fui contactada sobre esses acontecimentos muito ao final da noite'"

- "'Temos margem para ir mais longe' nos salários da Função Pública"

- "PRR: empréstimo adicional vai ter 'valor pouco abaixo de 2 mil milhões"

- "Receita com pequenos impostos e taxas sobe 17%"

- "Aluguer de painéis solares é negócios em ascensão"

- "Indústria do lar cresce com ajuda da Coreia do Sul e EUA"

- "Obrigações. Porto dá juro de 6,25%. Vale a pena ir a jogo?"

- "Zona Euro. Aperto monetário pode custar 8% do PIB"

- "Investidor privado. Seguros ou planos: o que saber para cuidar da saúde"

No A Bola:

- "Sporting-Benfica (2-2). Só falta um ponto. Festa ficou adiada, mas o título está nas mãos das águias"

- "A não ser que o FC Porto vença na última jornada por diferença de 11 golos (ou 12 se o empate dos encarnados não for 0-0) "

No Record:

- "Sporting-Benfica (2-2). Até ao fim. João Neves marca aos 90'4 e coloca Benfica um passo do título"

- "Leões ficam-se pela Liga Europa"

- "FC Porto. Taremi chega aos 100 golos"

- "2.ª Liga. Farense sobe"

- "Basquetebol. FC Porto-Sporting (80-88).Um rugido a abrir o 'play-off'"

- "Judo. Olímpico Célio Dias assume: 'Tenho HIV'"

E no O Jogo:

- "Sporting-Benfica (2-2). Até à última. João Neves, nos descontos, deu empate às águias mas título será decidido na derradeira jornada"

- "FC Porto. Taremi tem lugar cativo na história. Mehdi já por 79 vezes com a camisola portista"

- "Braga. Guerreiros na Liga dos Campeões"

- "Arouca. 'Época superou as expectativas', líder Carlos Pinho elogia treinador"

- "II Liga. Farense de volta à elite"

- "Ciclismo. João Almeida mostra pedalada na montanha"