Saiba o que hoje é notícia

A 76.ª edição do Festival de Cannes, que começa hoje no sul de França, conta com um filme de Pedro Costa na seleção oficial e outros filmes portugueses em programações paralelas.

Na secção "Un Certain Regard" vai estar "A Flor do Buriti", da realizadora brasileira Renée Nader Messora e do português João Salaviza.

Na Quinzena de Cineastas, Filipa Reis e João Miller Guerra vão estrear a segunda longa-metragem de ficção de ambos, "Légua", e serão assinalados os trinta anos da estreia de "Vale Abraão", de Manoel de Oliveira. Na iniciativa "La Factory des Cinéastes", estarão em foco quatro curtas-metragens, coproduzidas pela Bando à Parte com jovens estruturas, técnicos e realizadores do norte de Portugal. "Corpos Cintilantes", da realizadora Inês Teixeira, está na competição de curtas-metragens da Semana da Crítica. Fora de competição, Pedro Costa fará a estreia de "As Filhas do Fogo", sendo a quinta vez que o realizador português marca presença em Cannes.

Numa edição em que vão estrear-se filmes de Martin Scorsese, Wes Anderson, Pedro Almodóvar, Ken Loach e Nanni Moretti, Cannes contará com sete realizadoras em competição - um número recorde -, com Alice Rohrwacher, Jessica Hausner, Kaouther Ben Hania, Justine Triet, Catherine Breillat, Ramata-Toulaye Sy e Catherine Corsini, e abre com "Jeanne du Barry", da realizadora francesa Maiwenn, com o ator Johnny Depp no papel de Luís XV.

O festival de Cannes termina no próximo dia 27.

Hoje, também é notícia:

ECONOMIA

O ex-presidente da Parpública e o ex-presidente da Comissão de Vencimentos da TAP são hoje ouvidos na comissão parlamentar de inquérito à companhia aérea, sobre a venda de 2015, os fundos Airbus e a gestão privada.

Pedro Ferreira Pinto deixou de exercer as funções de presidente da Parpública (empresa do Estado detentora de participações em empresas) em abril de 2016, a seu pedido, após cerca de dois anos no cargo.

Durante o mandato de Pedro Ferreira Pinto, a TAP foi vendida na reta final do Governo liderado por Pedro Passos Coelho ao consórcio Atlantic Gateway, de David Neeleman e Humberto Pedrosa, que comprou uma participação de 61% na companhia, por 10 milhões de euros, mais tarde revertida pelo Governo do PS (apoiado no parlamento por BE e PCP), que recuperou 50% da empresa, mantendo a gestão privada.

O negócio envolveu também a capitalização da companhia com 226,75 milhões de euros, fundos esses que, segundo o jornal Eco, o consórcio recebeu diretamente da Airbus e terão sido entregues como contrapartida de um negócio de 'leasing' de 53 aviões pelo fabricante europeu, pondo a companhia aérea a pagar a sua própria capitalização, o que viola a lei.

Já o ex-presidente da Comissão de Vencimentos da TAP, Luís Cabaço Martins, deverá ser questionado sobre os prémios atribuídos aos ex-administradores Fernando Pinto (275.940 euros) e Max Urbahn (206.955 euros), relativos a 2016, após decisão de não atribuir bónus naquele ano e com metas fixadas depois de conhecidos os resultados da companhia.

INTERNACIONAL

Reiquiavique recebe hoje a Cimeira de chefes de Estado e de Governo do Conselho da Europa, encontro dominado pela guerra na Ucrânia, mas que pretende igualmente debater a defesa da democracia, o clima e os desafios da Inteligência Artificial.

A cimeira, a quarta desde a criação do Conselho da Europa em 1949, decorre na capital da Islândia até quarta-feira.

Demonstrar união na responsabilização da Rússia pela invasão da Ucrânia e definir formas de fazer justiça aos cidadãos ucranianos é um dos pontos dominantes desta cimeira, segundo admitiram à Lusa representantes oficiais da organização.

Portugal está representado pelo primeiro-ministro, António Costa, que já manifestou apoio à futura criação de um registo de danos causados pela agressão da Rússia contra a Ucrânia.

Esta será uma das principais decisões que poderá resultar da Cimeira do Conselho da Europa, organização da qual a Federação Russa foi suspensa em 25 de fevereiro de 2022 e excluída em 16 de março do mesmo ano.

SOCIEDADE

O Dia Nacional dos Cientistas é assinalado em Lisboa com uma manifestação contra a precariedade laboral no setor, feita de bolsas de investigação e contratos a prazo.

O protesto, promovido por organizações de bolseiros, investigadores e estruturas sindicais, parte pelas 14:00 da reitoria da Universidade de Lisboa e termina no Ministério da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior.

O Dia Nacional dos Cientistas é também assinalado em Évora, onde ao fim da tarde a ministra da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior, Elvira Fortunato, ela própria cientista, vai encerrar uma conferência promovida pela Ciência Viva -- Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica.

O Dia Nacional dos Cientistas, instituído em 2016 pela Assembleia da República, coincide com a data de nascimento do físico e antigo ministro da Ciência José Mariano Gago (1948-2015), cujo ensaio "Manifesto para a Ciência em Portugal" volta a ser editado.

O lançamento da reedição da obra é hoje pautado por três debates com cientistas em Lisboa, Coimbra e Braga sobre "atualidade e ideias para o futuro".