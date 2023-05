Deslocação de Zelensky a Roma marca actualidade neste sábado

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, é hoje esperado em Roma, onde terá uma reunião com o homólogo italiano, Sergio Mattarella, e possivelmente um encontro com o Papa Francisco.

A possibilidade de um encontro entre Zelensky e o Papa foi admitida pelo Vaticano, que afirmou recentemente estar envolvido numa missão de paz para tentar acabar com a guerra desencadeada pela Rússia na Ucrânia, mas sem revelar pormenores.

A visita a Itália -- país que tem fornecido ajuda militar a Kiev e apoiado as sanções ocidentais contra Moscovo - enquadra-se numa série de visitas do chefe de Estado ucraniano a países da União Europeia.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

A final do 67.º Festival Eurovisão da Canção é disputada hoje em Liverpool, no Reino Unido, por 26 países, entre os quais Portugal, com a Suécia, Finlândia e Ucrânia como favoritas à vitória.

Os 26 países em competição são, por ordem de apresentação: Áustria, Portugal, Suíça, Polónia, Sérvia, França, Chipre, Espanha, Suécia, Albânia, Itália, Estónia, Finlândia, República Checa, Austrália, Bélgica, Arménia, Moldávia, Ucrânia, Noruega, Alemanha, Lituânia, Israel, Eslovénia, Croácia e Reino Unido.

No ano passado, a Ucrânia foi a vencedora do Festival Eurovisão da Canção, com "Stefania" da Kalush Orchestra, com um total de 631 votos, 439 dados pelo público.

Em 2022, Portugal esteve no Festival Eurovisão da Canção com "Saudade, saudade", de Maro, que alcançou o 9.º lugar no concurso. Em 2017, venceu pela primeira e única vez o concurso com a canção "Amar pelos dois", de Luísa Sobral, interpretada por Salvador Sobral.

***

Os prémios Quirino, que distinguem o cinema de animação ibero-americano, são anunciados hoje em Tenerife, Espanha, e entre os favoritos está o filme português "Ice Merchants", de João Gonzalez.

"Ice Merchants", que foi candidato aos Óscares, é o filme com mais nomeações, em quatro categorias: melhor curta-metragem de animação, desenvolvimento visual, desenho de animação e desenho de som e música original.

Há ainda outros três filmes portugueses candidatos aos prémios: "Nayola", de José Miguel Ribeiro, indicado para melhor longa-metragem de animação e para melhor desenvolvimento visual, "O homem do lixo", de Laura Gonçalves, candidato a melhor curta-metragem, melhor desenho de animação e melhor desenho de som e música original, e "Garrano", de David Doutel e Vasco Sá, nomeado para melhor desenho de som e música original.

Os Prémios Quirino foram criados em 2018, para reconhecer a produção do cinema de animação do espaço ibero-americano, estando Portugal entre os países fundadores destes prémios, batizados em homenagem ao realizador italo-argentino Quirino Cristiani.

DESPORTO

O Benfica, líder da I Liga portuguesa de futebol, procura vencer no estádio do Portimonense, aproximando-se quase definitivamente de um título que lhe escapa há três épocas e que pode conquistar já na 32.ª e antepenúltima jornada.

Para isso, os lisboetas -- sem o defesa argentino Otamendi, devido a suspensão -- precisam de ganhar à equipa algarvia, 13.ª classificada e com a manutenção garantida, em jogo com início às 18:00, e de esperar que o campeão FC Porto, segundo colocado, perca no domingo na receção ao Casa Pia.

O Benfica, que na próxima jornada se desloca ao estádio do Sporting, aumentará de quatro para sete pontos a vantagem sobre o FC Porto com um triunfo em Portimão, suficiente para assegurar a conquista do 38.º título se os 'dragões' forem derrotados no dia seguinte, pois ficarão apenas seis em disputa nas últimas duas rondas.

Já hoje, pode ser conhecida a primeira equipa despromovida ao segundo escalão, situação em que se encontra o Paços de Ferreira, 17.º e penúltimo classificado, e que fica com esse destino traçado caso perca no reduto do Desportivo de Chaves e o Marítimo (16.º) vença depois no estádio do Sporting, quarto colocado.

Os flavienses ocupam o sétimo lugar e ainda procuram subir na classificação, tal como o Vizela (11.º) e o Famalicão (oitavo), que também se defrontam hoje.

***

O piloto finlandês Kalle Rovanperä (Toyota Yaris) vai defender hoje a liderança no segundo dos três dias da 56.ª edição do Rali de Portugal, quinta prova do campeonato do mundo.

Rovanperä parte com 10,8 segundos de vantagem sobre o espanhol Dani Sordo (Hyundai i20) e 26 sobre o belga Thierry Neuville (Hyundai i20).

Este segundo dia de prova leva a caravana para o norte do país, depois de a jornada de sexta-feira ter sido disputada a centro.

O dia começa às 07:35 horas, na primeira passagem por Vieira do Minho, segue-se Amarante 1 (09:05), Felgueiras 1 (10:35), antes da pausa de almoço. À tarde, os pilotos fazem uma segunda passagem pelas mesmas especiais, às 15:05, 16:35 e 18:05, respetivamente. O dia termina com a superespecial de Lousada, às 19:05.

Já com as contas do Campeonato de Portugal fechadas no final de sexta-feira, com a vitória de Armindo Araújo (Skoda Fábia), o piloto de Santo Tirso vai defender o título honorífico de melhor piloto português, já sem a preocupação dos pontos do CPR.

LUSOFONIA E ÁFRICA

Duas coligações e 20 partidos políticos iniciam hoje a campanha eleitoral para as sétimas eleições legislativas da Guiné-Bissau, marcadas para 04 junho, depois de o parlamento guineense ter sido dissolvido há quase um ano.

Quatro anos e dois meses após as anteriores legislativas, realizadas em março de 2019, os partidos políticos guineenses regressam à estrada para tentar obter o voto dos quase 900 mil eleitores recenseados para participarem no escrutínio.

Da lista dos candidatos aprovados destacam-se três novos partidos: o Partido da Luz da Guiné-Bissau, liderado por Lesmes Monteiro, o Movimento Social Democrático, criado e liderado pela irmã do ex-presidente Kumba Ialá, Joana Kobde Nhanca, e o Partido dos Trabalhadores Guineenses (PTG), dirigido pelo atual ministro da Agricultura, Botche Candé.

O Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), vencedor das anteriores legislativas, mas que não está no Governo, concorre pela primeira vez às eleições legislativas da Guiné-Bissau com uma coligação eleitoral, a Plataforma Aliança Inclusiva - Terra Ranka (PAI-Terra Ranka), que inclui ainda a União para a Mudança (UM), Partido da Convergência Democrática (PCD), Movimento Democrático Guineense (MDG) e o Partido Social-Democrata (PSD).

Segundo os dados definitivos do recenseamento eleitoral apresentados pelo Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral, no total foram recenseados 893.618 eleitores: 857.802 eleitores em território nacional, 17.922 na diáspora em África e 17.894 na diáspora na Europa, incluindo 7.789 em Portugal.

SOCIEDADE

A plataforma "Parar o gás" pretende juntar hoje centenas de pessoas em Sines para parar o terminal de gás natural liquefeito (GNL), um protesto que segundo a organização será "criativo e disruptivo de resistência civil".

Nas últimas semanas, jovens ativistas da "Greve Climática Estudantil" têm ocupado estabelecimentos de ensino em vários locais do país, afirmando que só paravam quando tivessem 1.500 pessoas dispostas a participar na iniciativa.

No entanto, os jovens apenas conseguiram pouco mais de 200 assinaturas, algo que não preocupa a porta-voz, Catarina Viegas, que disse à Lusa que as pessoas que vão estar em Sines "são mais do que suficientes".

Catarina Viegas não adianta muito sobre como vai decorrer a ação de hoje, explicando que vão sair autocarros de Lisboa, do Porto ou de Coimbra, e que o ponto de encontro será em Sines.

O movimento "Parar o gás" tem como principal reivindicação eletricidade 100% renovável e acessível até 2025 e quer ver o fim da exploração do gás natural, que não é nem pode ser uma energia de transição.