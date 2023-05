Amnistia pede à ONU que investigue e denuncie violações de direitos humanos

A organização Amnistia Internacional insistiu hoje no apelo feito por dezenas de organizações ao Conselho de Direitos Humanos da ONU para criar um mecanismo de investigação, destinado a monitorizar e denunciar violações dos direitos humanos no conflito no Sudão.

"Reiteramos o nosso apelo, feito em conjunto com mais de 90 organizações, para que os membros do Conselho estabeleçam um mecanismo de investigação para monitorizar, recolher e preservar provas e expor as graves violações dos direitos humanos que ocorreram e continuam a ocorrer neste conflito", disse o diretor regional da Amnistia Internacional para a África Oriental e Austral, Tigere Chagutah, em comunicado.

"Este mecanismo de investigação deve ser capaz de identificar os responsáveis e fazer recomendações para garantir a responsabilização, justiça e reparação às vítimas", explicou na mesma nota.

A organização insistiu no lançamento deste mecanismo, tendo em conta que o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas realiza quinta-feira uma sessão especial sobre o Sudão para discutir as repercussões do atual conflito no país africano.

"A escala e a gravidade da crise exigem a criação de um mecanismo deste tipo para fornecer recursos reforçados dedicados a estas tarefas neste momento crucial. Complementaria os mecanismos existentes das Nações Unidas, incluindo a missão de assistência das Nações Unidas para a transição no Sudão (Unitams), o gabinete dos Direitos humanos das Nações Unidas e o perito designado do Conselho dos Direitos do Humanos", refere ainda no comunicado.

A organização não-governamental de defesa dos direitos humanos instou "todos os membros do Conselho, incluindo o Sudão, a apoiarem tal mecanismo".

O conflito no Sudão opõe o exército e o grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido (RSF, sigla em inglês) e desde 15 de abril já provocou mais de 600 mortos, incluindo civis, e deslocou centenas de milhares.

O Programa Alimentar Mundial (PAM) admite que o conflito armado desencadeado no Sudão pode levar a insegurança alimentar aguda no país a níveis recorde, com mais de 19 milhões de pessoas afetadas, dois quintos da sua população.

Os combates eclodiram após semanas de tensão sobre a reforma das forças de segurança nas negociações para a formação de um novo governo de transição.

Ambas as forças estiveram por trás do golpe que derrubou o executivo de transição do Sudão em outubro de 2021.