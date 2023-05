Acidente de autocarro causa pelo menos 14 mortos nos Camarões

Pelo menos 14 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas no capotamento de um autocarro no leste dos Camarões, na terça-feira, segundo dados provisórios revelados hoje pelo ministro dos Transportes.

"O balanço provisório é de 14 mortos, incluindo sete homens, seis mulheres e uma criança de 10 anos", disse Jean Ernest Masséna Ngalle Bibehe, ministro dos Transportes dos Camarões, num comunicado, acrescentando que está aberta uma investigação "para estabelecer as circunstâncias e determinar responsabilidades".

A viatura de "transporte de passageiros" fez "dois capotamentos consecutivos depois de ter saído da estrada em que circulava", detalhou o ministro dos Transportes.

O acidente ocorreu na localidade de Lom, no leste dos Camarões, numa estrada que liga as cidades de Garoua-Boulaï e Ngaoundéré, na região de Adamaoua.

No total, "68 pessoas foram vítimas deste acidente, 64 das quais foram atendidas no local", disse à agência France-Presse uma fonte do hospital Garoua-Boulaï.

Nas estradas camaronesas morrem num ano cerca de 7.000 pessoas, ou seja mais de 30 mortes por 100.000 habitantes, um dos totais mais altos da África, de acordo com os mais recentes dados disponíveis da Organização Mundial da Saúde (OMS, 2018).

Estes números são mais de sete vezes superiores aos dados oficiais das autoridades camaronesas sobre as mortes na estrada, já que as estatísticas publicadas num jornal diário nacional, em junho de 2022, indicavam que 963 pessoas tinham morrido em acidentes de viação em 2021.