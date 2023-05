Portugueses vítimas de fraudes na net e crianças compradas para mendigar nos destaques dos jornais

Bom dia. Estas são as principais capas dos jornais, com notícias em destaque, algumas mais notórias do que outras, nomeadamente as duas referidas no título desta revista de imprensa.

No Correio da Manhã:

- "Jogo do título no Algarve. Benfica alarmado com ligações perigosas"

- "Águias suspeitam de relações entre Portimonense e FC Porto"

- "Docentes revoltados. Governo armadilha concurso de professores. Podem ser colocados a centenas de quilómetros de casa"

- "Humberto Pedrosa ganha milhões em negócio da China com a TAP"

- "Para travar preços. FMI quer aumentar impostos sobre casas"

- "Rita Lee tinha 75 anos. Morreu a rainha do rock cantado em português"

- "Em Maiorca. Ultras do Sporting detidos por ataques violentos"

- "665 milhões de livros. Dona do Facebook gasta água do Tejo"

- "Durante 2 anos. Homem preso por violar colega de trabalho"

No Público:

- "Rita Lee 1947-2023. O adeus à eterna rainha do rock brasileiro"

- "Quase 10% dos portugueses que navegam na 'Net' foram vítimas de fraudes financeiras"

- "Estados Unidos. Trump paga cinco milhões de dólares por abuso sexual"

- "Professores. Proposta para reduzir carga burocrática vai chegar no verão"

- "Marcelo e Costa. Guterres e rei de Espanha juntam o que caso João Galamba afastou"

- "Crescimento. FMI faz disparar previsão de 1% para 2,6% do PIB nacional"

No Jornal de Notícias:

- "Crianças compradas a mil euros e forçadas a mendigar em Portugal"

- "Orgulho de pais e avós. Cortejo da Queima das Fitas do Porto uniu estudantes e famílias numa folia colorida"

- "Legislação. Vai ser proibido fumar à porta de restaurantes e nas esplanadas"

- "Braga. Advogado reivindica em tribunal terreno de ciclovia"

- "Liga. FC Porto e Benfica desaceleram nos golos na reta final"

- "Europa. Portugal exportou 21 mil animais de companhia"

- "Fundão. Cereja com baixa produção vendida a sete euros o quilo"

- "Metro. Concurso para construção da nova ponte sobre o Douro é lançado hoje"

- "Rita Lee 1947-2023. A rainha mutante do rock brasileiro"

No Diário de Notícias:

- "A história de Lana: Ucrânia no palco da homenagem a Guterres"

- "Médicos. Ministro está a 'camuflar' problemas com novos concursos"

- "Rita Lee (1947-2023). Morreu a rainha do 'rock' brasileiro"

- "Madeira. Governo de Albuquerque acusado de 'apagão deliberado' nas listas de espera da saúde"

- "Previsões melhoram. FMI quer mais impostos sobre o imobiliário e menos bens com IVA 0%. Fim dos vistos 'gold' não travará preços das casas"

- "Comissão de inquérito. Lacerda diz que Estado foi maior beneficiado no negócio de Neeleman. Pedrosa seguiria na TAP se tivesse mil milhões"

- "Identidade de género. PS quer mudar registo civil para permitir nomes neutros"

- "I Liga. Benfica persegue mais do que o campeonato; recorde de pontos também está em jogo"

- "Anabela Moreira. 'Aceitei fazer a novela 'Sangue Oculto' porque quis-me pôr-me à prova"

- "Pré-publicação. 'A Célula de Sheffield', o romance de estreia do antigo governante José Gomes Mendes"

No Negócios:

- "ANA apresenta conta de 17 milhões por estudos do Montijo"

- "Negócio de compra da VEM no Brasil 'foi o melhor investimento da TAP em 50 anos'. Diogo Lacerda Machado, ex-administrador"

- "Municípios impedidos de entrar no capital das SAD de futebol"

- "Literacia financeira. Criptoativos. Só metade sabe que pode perder dinheiro"

- "Países do Sul seguram economia da Zona Euro"

- "Indústria. Corticeira Amorim admite novas aquisições"

- "Tecnologia. Siemens cria centro em Portugal para servir Europa"

No Tal & Qual:

No O Jogo:

- "FC Porto. Cláudio vai renovar"

- "FC Porto. Campeões europeus de hóquei entregaram a Taça no Museu"

- "Rio Ave. 'Aposta na formação vai continuar', Clube cumpre hoje 84 anos e António Silva Campos projeta o futuro"

- "Braga. Compra definitiva de Bruma na agenda"

- "Benfica. United prepara ataque a Ramos"

- "Sporting. Varandas congela reforços"

No A Bola:

- "Mais importante do que renovar é ser campeão! Grimaldo e o futuro no Benfica"

- "FC Porto. Renovação para Marcano"

- "Sporting. Tiago Tomás fora do leão 2023/2024"

- "Ailton festejou na Luz há 30 anos: 'Rui Costa é o presidente do Benfica?"

- "Liga dos Campeões. Real Madrid-Man City (1-1). Vem aí grande 2.º mãe"

E no Record:

- "'Benfica é o clube da minha vida', Grimaldo foca-se no título e prepara o adeus"

- "Sporting. Liverpool avança por Ugarte"

- "FC Porto. Sérgio recorre em defesa da honra. Castigado com 1 jogo já cumprido em Arouca"

- "Liga dos Campeões. Real Madrid-Man. City (1-1). Golões de Vinicius e de Bruyne"