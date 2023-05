Pelo menos 14 mortos em acidente de viação no Egipto

Pelo menos 14 pessoas morreram no sudoeste do Egito, numa colisão numa autoestrada entre um autocarro de passageiros e um camião, informaram hoje as autoridades.

O acidente ocorreu na tarde de quarta-feira na província de El Wadi El Gedid, de acordo com o governador, Mohamed el-Zamout. Vinte e cinco outras pessoas ficaram feridas, acrescentou num comunicado.

No comunicado não se explica as causas do acidente.

O autocarro transportava 45 pessoas que se dirigiam para a capital, Cairo.

Os acidentes de viação mortais causam milhares de mortes todos os anos no Egito, que tem um historial de fraca segurança nos transportes. As colisões são causadas, na sua maioria, pelo mau estado das vias ou desrespeito pelas leis de trânsito.