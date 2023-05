Duas jovens iniciam greve de fome na entrada da Faculdade de Psicologia de Lisboa

Duas estudantes da Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa (FPUL) estão em greve de fome na entrada principal daquele estabelecimento de ensino desde a manhã de terça-feira, num protesto contra as alterações climáticas.

As jovens, Teresa Cintra e Jade Lebre, estão confinadas no acesso principal da FPUL apenas com um garrafão de água, livros, agasalhos e colchões.

A faculdade está ocupada por jovens ativistas desde o dia 26 de abril numa ação pelo fim aos combustíveis fósseis até 2030 e pela "eletricidade 100% renovável e acessível até 2025".

Os jovens apelam também a que 1.500 pessoas se comprometam a participar num ato de resistência civil no terminal de gás de Sines, no distrito de Setúbal, no sábado.