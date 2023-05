Sete mortos e pelo menos seis feridos em atropelamento no Texas

Sete pessoas morreram e pelo menos seis ficaram feridas depois de terem sido hoje atropeladas por um veículo enquanto esperavam numa paragem de autocarro em Brownsville, no estado do Texas, anunciou a polícia.

O investigador da polícia de Brownsville, Martin Sandoval, disse que o acidente aconteceu por volta das 08:30 locais (14:30 em Lisboa) numa paragem de autocarro perto de um abrigo para imigrantes na cidade fronteiriça.

Martin Sandoval acrescentou que o condutor do veículo foi detido, está a receber cuidados médicos e vai ser acusado de condução perigosa, independentemente de outras acusações que possam resultar das investigações em curso.

A investigação irá determinar se se tratou de um acidente ou de um ato deliberado, frisou Sandoval.

De acordo com testemunhas, parece que "o condutor perdeu o controlo da viatura. Agora, se foi um acidente ou se foi intencional, isso ainda está a ser investigado", disse.

A notícia surge numa altura em que as autoridades se preparam para o levantamento, na quinta-feira, de uma medida sanitária que permite a deportação imediata de imigrantes, conhecida como Título 42.

O fim desta disposição faz com que as autoridades receiem um aumento do número de entradas ilegais nos EUA.

As instalações de acolhimento para sem-abrigo em frente às quais ocorreu o incidente, estão a receber migrantes devido ao "atual afluxo", de acordo com Sandoval.