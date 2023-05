Pelo menos 14 pessoas morreram no Paquistão devido às fortes chuvas

Pelo menos 14 pessoas, incluindo nove turistas, morreram desde o fim de semana em incidentes relacionados com as fortes chuvas que atingiram várias regiões do Paquistão, divulgou hoje a agência de notícias Associated Press (AP).

Os turistas desapareceram no domingo, quando o automóvel em que viajavam caiu num rio em Neelam Valley, nos Himalaias, na região da Caxemira paquistanesa, disse o polícia local Khalid Aziz.

As equipas de resgate não conseguiram encontrar os turistas, apesar de uma busca massiva, declarou na segunda-feira a polícia paquistanesa.

A polícia afirmou ainda que não há esperança de encontrar estas pessoas com vida devido ao volumoso caudal do rio em que ocorreu o acidente. O primeiro-ministro paquistanês, Shahbaz Sharif, ordenou que as autoridades permanecessem no local para lidar com qualquer situação.

Outras cinco pessoas morreram desde o sábado em vários incidentes relacionados às chuvas. Quatro pessoas morreram na província de Baluchistão, no sudoeste do Paquistão, e um menino morreu em Karachi, capital da província de Sindh, no sul.

O primeiro-ministro emitiu um alerta pedindo às autoridades de gestão de desastres que permanecessem vigilantes para garantir a segurança das pessoas. Também pediu às autoridades rodoviárias que permanecessem alertas, após deslizamentos de terra provocados pelas chuvas terem bloqueado brevemente algumas estradas no fim de semana.

No verão do ano passado, as chuvas - que devem continuar esta semana em todo o país - provocaram inundações que mataram 1.739 pessoas e afetaram outros 33 milhões de paquistaneses. As enchentes provocadas pelas chuvas de monção do ano passado também causaram prejuízos de 30 mil milhões à economia do Paquistão.