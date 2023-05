Governo dos Açores estima que baixa de impostos gere 140 milhões de euros na economia

O presidente do Governo dos Açores disse hoje que a baixa de impostos introduzida pelo atual executivo de coligação PSD/CDS-PP/PPM vai gerar cerca de 140 milhões de euros na economia açoriana até final de 2023.

"Baixámos até aos 30% o diferencial para as taxas nacionais do IVA, do IRS e do IRC. A nossa estimativa é que, com esta medida e até ao final do corrente ano, ficarão na economia mais de 140 milhões de euros, isto é, que não foram, portanto, usurpados pelo orçamento público", disse José Manuel Bolieiro, durante uma comunicação do Governo ao parlamento, reunido na Horta.

O chefe do executivo, que aproveitou a ocasião para fazer um balanço dos dois anos e meio de governação, referiu-se também à Tarifa Açores, medida que permite que cada residente no arquipélago possa viajar para cada uma das nove ilhas por apenas 60 euros (ida e volta), medida que, na sua opinião, tem sido um sucesso.

"Já mais de 445 mil passageiros viajaram ao abrigo da Tarifa Açores, a 60 euros de ida e volta, com poupança familiar e de empresa superior a 50%", adiantou o presidente do Governo, adiantando que esta medida favoreceu a mobilidade dos açorianos e permitiu criar uma "região económica".

O chefe governante destacou ainda os dados estatísticos sobre o Turismo, que revelam "números recorde" de dormidas, de movimento de passageiros e de receitas no ano de 2022 nos Açores.

"Registamos um novo máximo de 1 milhão 842 mil e 460 passageiros desembarcados, isto é, mais 8,1% do que em 2019, anterior ano recorde", lembrou José Manuel Bolieiro, destacando, por exemplo, os proveitos registados por este setor, que ultrapassaram os 126 milhões de euros em 12 meses.

O governante falou também do emprego, que aumentou na região, assinalando que há mais açorianos no mercado de trabalho, o que revela uma "revitalização" da economia e "confiança" por parte dos investidores.

"Atingimos o máximo registado desde 2009, com mais de 123.700 ativos, chegando ao valor histórico de 116.600 açorianos empregados no final de 2022", afirmou o chefe do executivo, recordando que há também cerca de 800 formandos nas escolas profissionais dos Açores, a preparar a sua qualificação para integrarem o mercado de trabalho.

A comunicação do Governo ao parlamento açoriano destacou igualmente os resultados das políticas de apoio à infância, nomeadamente através da gratuitidade das creches públicas, a cerca de 2.900 crianças, que permitirá uma poupança de cerca de 3,5 milhões de euros em 2023.

José Manuel Bolieiro sublinhou o aumento da capacidade de resposta das políticas de Saúde nos Açores, através do aumento da contratação de profissionais e da redução do número de açorianos em lista de espera cirúrgica.

"Foram já contratados mais cerca de 200 profissionais para o Serviço Regional de Saúde, 73 dos quais médicos, 108 enfermeiros e 23 técnicos superiores de diagnóstico", elencou, adiantando que há agora "menos 2.410 açorianos em listas de espera".