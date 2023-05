Não houve totalistas no concurso desta terça-feira do Euromilhões pelo que o concurso de sexta-feira, dia 5 de Maio contará com um jackpot de 158 milhões de euros.

No concurso n.º 035/2023 de hoje, dois apostadores, fora de Portugal foram contemplados com um segundo prémio, no valor de 383.454,10 euros. O terceiro prémio 'sorriu' a seis apostadores, também todos fora de Portugal, que levaram para casa, cada um. um prémio monetário de 29.873,18 euros.

De referir que a chave do sorteio número 035/2023 do Euromilhões desta terça-feira, 2 de Maio, é composta pelos números 7 - 32 - 44 - 47 - 48 e pelas estrelas 7 e 8.