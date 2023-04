Alexandra Reis diz que presidente executiva lhe pediu para sair da empresa numa "reunião muito curta"

A ex-administradora da TAP Alexandra Reis disse hoje que a presidente executiva da companhia aérea lhe pediu para sair da empresa "numa reunião muito curta", tendo-lhe sido pedida confidencialidade e transmitido que o Governo estava de acordo.

Alexandra Reis está esta tarde a ser ouvida na comissão de inquérito à TAP e, no arranque das inquirições pelo deputado da IL Bernardo Blanco, assumiu que ainda não compreende "de forma muito clara" as razões do pedido para que "saísse da empresa".

Segundo a antiga administradora, em 25 de janeiro do ano passado, "numa reunião muito curta", a CEO (presidente executiva) da TAP, Christine Ourmières-Widener, explicou-lhe que queria distribuir os seus pelouros por outros membros da comissão executiva e por isso lhe perguntou o que ficaria a fazer sem essas mesmas responsabilidades.

"Eu quero que saias da empresa", foi o que, segundo Alexandra Reis, a presidente executiva da TAP lhe disse, tendo deixado claro que queria que saísse não só de administração, mas da empresa e que lhe pediu "confidencialidade sobre o assunto" numa conversa que foi presencial.

A antiga governante disse não estar a par sobre quem do Governo sabia desta decisão, relatando que perguntou a Christine Ourmières-Widener se o Governo estava "ok" com esta decisão e que a resposta que obteve foi "claro" que estava.