"Aceitei sair de uma empresa com total boa-fé" diz Alexandra Reis

A ex-administradora da TAP Alexandra Reis disse hoje que aceitou sair da empresa "com total boa-fé" e que as divergências com a presidente executiva nunca "beliscaram" o compromisso com a implementação do plano de reestruturação.

"Aceitei sair de uma empresa com total boa-fé, à qual me entreguei com todo o meu compromisso", afirmou Alexandra Reis, que está a ser ouvida na comissão de inquérito parlamentar à TAP, na Assembleia da República, na sequência da polémica indemnização de meio milhão de euros.

A também ex-secretária de Estado disse ainda que, enquanto membro da comissão executiva da companhia aérea manifestou sempre de forma construtiva as suas visões, "mesmo quando estas não eram coincidentes com as da nova CEO".

"No entanto, e isto é importante, nenhuma delas beliscou uma única vez, repito, uma única vez que fosse, o meu compromisso com a implementação do plano de reestruturação", sublinhou.