Junta de Freguesia alerta para burlas em Gaula

A Junta de Freguesia de Gaula deixou um alerta na sua página de Facebook a dar conta de burlas na localidade.

Assim, recomenda a população para que “nunca deixe entrar ninguém nas suas casas e, se for o caso, que peçam sempre a identificação das pessoas, bem como da empresa que presentam”. Isto porque, explica, estão indivíduos não identificados a abordar as pessoas no sentido de vender sistemas de segurança para as suas habitações.

“Ao que tudo indica, trata-se de burlões que a pretexto de vender segurança ao domicílio, querem saber a melhor maneira de entrar nas vossas habitações”, adianta, lembrando que a ocasião faz o ladrão.