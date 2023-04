Procissão da Ressurreição no domingo de Páscoa acontece às 10h30 na igreja da Sé

A procissão da Ressureição, do domingo de Páscoa, 9 de Abril, vai sair e voltar à igreja da Sé, pelas 10h30. Às 11 horas está prevista a missa solene da Páscoa, com a presença do bispo do Funchal.

Também no sábado, 15 de Abril, às 11 horas, na Sé haverá a missa das instituições, onde três jovens seminaristas irão ser instituídos no ministério dos acólitos em vista da ordenação Diaconal no próximo mês de Dezembro e sacerdotal no mês de Julho de 2024.

Saiba o horário das Celebrações da Páscoa na Sé: