Detidos em Luanda cidadãos com 18 pedras de diamantes e 2.400 dólares falsos

Dois homens, alegadamente pertencentes a uma rede criminosa, foram detidos em flagrante, em Luanda, com 18 supostas pedras de diamantes e três cofres, um dos quais com 2.400 dólares falsos, anunciou hoje o Serviço de Investigação Criminal (SIC) angolano.

Segundo o SIC, ambos os dois homens foram detidos no distrito urbano da Ingombotas, centro da capital angolana, após "aturadas investigações" da sua direção central de Combate ao Crime Organizado.

O SIC deteve também um eletricista de 43 anos, no Aeroporto Internacional 04 de Fevereiro, em Luanda, por tráfico de cocaína, dissimulada numa mochila em pacotes de formato retangular, no momento de desembarque de passageiros provenientes do Brasil.

Os três suspeitos serão apresentados hoje publicamente na direção geral do SIC.