Troço da ER103 nas Cruzinhas reabre esta quinta-feira

O troço da Estrada Regional 103, na zona do talude das Cruzinhas, no Faial, reabre ao trânsito, embora condicionada, esta Quinta-feira Santa. Manter-se-á aberta de forma condicionada até a conclusão da obra, de prevenção e mitigação de risco de derrocadas, prevista ocorrer no final deste mês.

“A obra está a terminar e vamos reabrir ao trânsito na Quinta-feira Santa, depois de um ano e quatro meses em que esteve encerrada”, declarou o secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, que hoje visitou a obra que incidiu no talude sobranceiro com um histórico de ocorrências de queda de pedras, e por isso, de iminente perigo à circulação.

O governante salvaguardou que a reabertura do troço em causa, para já, será condicionada até a conclusão dos trabalhos, previstos estarem terminados no final de Abril.

Pedro Fino destaca a “obra importante para a salvaguarda da segurança”, pese embora o “transtorno” causado nos últimos 16 meses em que esteve encerrada, “mas esse transtorno é compensado com a garantia de mais segurança nesta estrada numa zona em que caia muitas pedras”, recordou.

Esta intervenção, que se encontra em fase de conclusão, consistiu na reposição das condições de segurança num troço sobranceiro à ER 103, numa extensão de cerca de 300 metros, atingindo uma altura de 50 metros, onde era frequente a ocorrência de queda de pedras, levando, por vezes, ao condicionamento e/ou encerramento do referido troço de estrada.

“Vai minimizar muito o risco, não vai eliminar completamente o risco de derrocadas”, lembra.

Para o efeito “a solução estrutural foi colocar pregagens em toda a encosta e colocação de redes”, para tentar evitar que haja desprendimento de pedras e, consequentemente, “promover mais segurança”.

Trata-se de um investimento na ordem dos 3,5 milhões de euros, financiado ao abrigo do Quadro Comunitário Madeira 14-20.