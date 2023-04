Intervenção de José Mourinho atenua pena à Roma por cânticos racistas

A intervenção de José Mourinho, a pedir aos adeptos para parar com cânticos racistas contra o sérvio Dejan Stankovic, foi decisiva para a Roma ser punida hoje em somente 8.000 euros pela justiça do futebol italiano.

"Multa de 8.000 euros pelo facto dos adeptos da Curva Sul, ao minuto oito da segunda parte, terem entoado um cântico injurioso contra o treinador da equipa adversária; sanção mitigada porque o cântico, após intervenção ativa do treinador, não se repetiu", especificou o comunicado da Serie A.

No domingo, no triunfo da Roma por 3-0 sobre a Sampdoria, e quando o resultado ainda estava empatado a zero, os referidos fãs chamaram repetidamente "cigano" ao técnico adversário, que protestava pela expulsão do colombiano Jeison Murillo.

Stankovic jogou na rival Lazio, mas também no Inter Milão, orientado na altura precisamente por José Mourinho, e com quem venceu a Liga dos Campeões em 2010.

"Fiz isso por um grande homem e um grande amigo, mas também o faria por outro. Fui insultado muitas vezes nos estádios, construí um muro de proteção ao meu redor e acho que ele também fez isso. Mas, quando temos família e filhos, não é bom. Temos alguns adeptos fantásticos, mas naquele momento pensei instintivamente em fazer algo por um amigo", explicou Mourinho após o jogo.

Cumpridas 28 jornadas da Liga italiana, a Roma é quinta com os mesmos 50 pontos do Inter Milão, quarto, enquanto a Sampdoria é 19.ª e penúltima, com apenas 15.