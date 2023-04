Edgar Silva defende tese de doutoramento

O investigador Edgar Freitas Gomes da Silva presta hoje provas de doutoramento na Universidade Católica Portuguesa (UCP), em Lisboa, sob o tema 'Vendaval de utopias. Do catolicismo social ao compromisso político em Portugal (1965-1976). Os católicos da Revolução e o PCP', revela a Agência Ecclesia.

Edgar Freitas Gomes da Silva defende a tese de doutoramento em História no quadro do PIUDHist (Programa Interuniversitário de Doutoramento em História: mudança e continuidade num mundo global), sobre o tema 'Vendaval de utopias. Do catolicismo social ao compromisso político em Portugal (1965-1976). Os católicos da Revolução e o PCP' que foi orientada pelo professor Paulo Fernando de Oliveira Fontes, docente auxiliar da Faculdade de Teologia da UCP". Agência Ecclesia

A Agência Ecclesia revela ainda que o júri é presidido pelo professor José Manuel Pereira de Almeida, vice-reitor da UCP. Além do orientador, integram o júri os professores António Costa Pinto, investigador coordenador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa; Maria de Fátima Cunha Moura Ferreira, professora auxiliar do Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho; Bruno Cardoso Reis, professor auxiliar do ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa; José Miguel Pereira Alcobio Palma Sardica, professor associado com agregação da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa; Paulo Fernando de Oliveira Fontes, professor auxiliar da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa; e Maria Inácia Rezola, professora adjunta da Escola Superior de Comunicação Social do Politécnico de Lisboa.