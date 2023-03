Equipa cinotécnica da PSP sensibiliza na EB1/PE da Lombada-Ponta do Sol

A Escola Básica do 1.º ciclo com Pré-escolar da Lombada assinalou o final do 2.º período lectivo com uma manhã cheia de diferentes actividades.

Além das celebrações tradicionais da Páscoa, a escola organizou uma Gincana desportiva que envolveu não só os alunos, mas também os encarregados de educação. No entanto, a grande surpresa ficou reservada para demonstração da equipa cinotécnica da PSP, que contou com a presença dos agentes Roberto Santos, Delmar Magalhães e Agostinho Campanário, da Esquadra da PSP da Ponta do Sol.

Na iniciativa, os alunos tiveram a oportunidade de observar o trabalho dos cães em acção, incluindo guarda, patrulha e busca.

Além da obediência aos seus tratadores, os binómios demonstraram ações de treino através de recompensas, os comandos de voz e mais pormenores importantes relacionados com a atividade tão importante e essencial destes animais Rosa Luísa Gaspar, directora da escola

Ao final da apresentação, os alunos tiveram a oportunidade de interagir com os cães, o que causou grande alegria em todos os presentes.