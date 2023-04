Abertas inscrições para a 6.ª edição da mostra de jardins 'Calheta a Florir'

Estão abertas a partir de hoje e até 17 de Abril as inscrições para a 6.ª edição da mostra de jardins 'Calheta a Florir', uma iniciativa promovida pela Câmara Municipal da Calheta, inserida nas festividades da Festa da Flor.

A mostra pretende envolver todos os munícipes que são convidados a participar com os seus jardins ou vasos floridos, deixando o concelho "ainda mais bonito nesta época do ano", refere nota enviada pela autarquia.

Com esta iniciativa é ainda pretendido incentivar o aumento dos espaços verdes e floridos nas diversas freguesias.

Os interessados, em participar nesta iniciativa, podem inscrever-se através do contacto telefónico 291 820 200 ou então através do e-mail [email protected], anexando a ficha de inscrição que se encontra disponível na página oficial da Câmara Municipal www.cmcalheta.pt, na secção 'Fichas e Formulários'.

Após o período de inscrições uma equipa do município vai visitar todos os participantes, com o objectivo de fotografar os seus jardins e assim organizar uma exposição que ficará patente nos Paços do Concelho.