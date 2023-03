Holgado soma primeira vitória da carreira em Moto3

O espanhol Daniel Holgado (KTM) somou hoje a sua primeira vitória em Moto3, ao triunfar no Grande Prémio de Portugal, prova inaugural do Mundial de motociclismo de velocidade.

Numa corrida com constantes mudanças de líder, Holgado acabou por ser o que mais tempo esteve na frente da corrida e conseguiu isolar-se definitivamente no comando a cinco voltas do final, vencendo em 34.27,061 minutos.

O espanhol David Muñoz (KTM) assegurou o segundo lugar, a 0,160 segundos do compatriota, depois de ter começado a corrida no 13.º lugar, conseguindo o terceiro pódio da carreira em Moto3.

Grande recuperação conseguiu também o brasileiro Diogo Moreira (KTM), que depois de partir da 16.ª posição, garantiu o seu primeiro pódio já na reta da meta, ficando a 0,175 de Holgado.

Com o japonês Ayumi Sasaki a sair da 'pole position', o australiano Joel Kelso (CFMoto) chegou à frente na primeira curva, iniciando-se aí uma grande luta pelo triunfo final, com vários pilotos a passarem pela frente da corrida, num grupo de cerca de 10 unidades que rodou sempre muito junto até perto do final.

Holgado, que tinha como melhor prestação em Moto3 o terceiro lugar em Aragão em 2022, acabou por ser o mais forte, mas não escapou de um susto já perto do final.

Kelso, o primeiro líder da corrida, distraiu-se depois de cortar a meta, não se apercebeu da desaceleração de Holgado e acabou por chocar contra a traseira da moto do espanhol, sofrendo uma aparatosa queda, aparentemente sem gravidade.

A segunda etapa do Mundial de velocidade corre-se em 02 de abril, em Termas de Rio Hondo, na Argentina.