Madeirenses em bom plano com um pódio na Rotax Cup

Os pilotos madeirenses que disputaram este fim-de-semana a Rotax Cup no Kartódromo Internacional de Braga, inseridos nas categorias Sénior Max e DD2 Master, tiveram uma prestação positiva, conseguindo inclusivamente alcançar o pódio em uma das corridas, por intermédio de João Dinis.

O jovem piloto madeirense João Dinis arrancou da 5ª posição para a Final 1, depois de ter conseguido igual posição na tabela de tempos no treino cronometrado e logo na fase inicial conseguiu saltar para a 3ª posição, onde andou grande parte da corrida, acabando por se imiscuir na luta pela vitória nas 3 últimas voltas, aproveitando a disputa pela vitória entre os dois primeiros, para quase chegar a 2º, mas acabou por conseguir mesmo o último degrau do pódio. Na Final 2, arrancando da 3ª posição, logo no arranque perdeu várias posições baixando até 8º, para depois conseguir recuperar até à 4ª posição, onde terminou. No acumulado dos resultados finais, João Dinis viria a terminar na 3ª posição final.

Leandre Carvalho teve uma prova algo complicada, pois «no início dos treinos estávamos bem e a fazer bons tempos, depois no sábado a chuva veio atrapalhar um pouco o nosso desempenho e só mais no final do dia voltamos a melhorar», começou por adiantar, referindo posteriormente que no domingo «não correram muito bem os treinos, mas depois nas corridas correu melhor, pois os pilotos que terminaram à minha frente são pilotos muito bons e é preciso muito foco para chegarmos aos bons resultados, porque há um nível muito elevado nesta categoria», constatou para terminar. Em termos de resultados, na Final 1, Leandre Carvalho viria arrancar da 14ª posição para terminar na 7ª posição, conseguindo uma recuperação muito boa, ao passo que na Final 2, arrancou na 7ª posição para terminar em 8º. Este conjunto de resultados, valeu-lhe um 8º lugar final.

Rodrigo Silva começou bem o fim de semana, chegando a ser o 2º mais rápido em uma das sessões de sábado, ao passo que no domingo, nos treinos livres e cronometrados também conseguiu prestações positivas. Arrancando de 11º para a Final 1, Rodrigo Silva conseguiu logo na segunda curva chegar à 5ª posição, mas depois envolveu-se num acidente com outros dois pilotos e baixou para último, para depois conseguir ainda recuperar até a 14ª posição. Na Final 2 arrancou dessa mesma posição, terminando na 10ª posição. O resultado acumulado das duas corridas valeu-lhe a 14ª posição. Segundo o piloto «este não era o fim de semana que queríamos, mas levamos daqui uma lição muito importante. Temos de trabalhar mais para a próxima e vamos voltar mais fortes», finalizou.

O estreante fora de portas Pedro Calado, teve um fim de semana bastante positivo. Começou o fim de semana a evoluir nos treinos livres, para no domingo conseguir um bom 20º lugar nos treinos cronometrados, lugar de onde arrancou para a Final 1. Nesta primeira corrida, Pedro Miguel Calado conseguiu recuperar duas posições para terminar na 18ª posição e arrancando para a Final 2 nessa posição, viria a terminar 15º, conseguindo na classificação final a 17ª posição. Um resultado moralizador na estreia na categoria mais competitiva do “Nacional”. Para o piloto da equipa Madeira Racing One, esta foi «uma experiência muito boa, para a estreia a nível nacional».

O mais veterano dos madeirenses presentes na Rotax Cup em Braga, João Dias, começou por ser «um pouco lento no treino cronometrado» da categoria DD2 Masters, que corria juntamente com os pilotos da categoria DD2, o que não lhe permitiu arrancar mais acima do que a 7ª posição para a Final 1. Nesta corrida o piloto viria a terminar nessa mesma posição, suspeitando que haveria «alguma sujidade no carburador» que viria a trocar para a Final 2, voltando a arrancar e a terminar a Final 2 igualmente na 7ª posição. A classificação final não foi diferente, terminando no 7º posto. Segundo o piloto este «foi o resultado possível, pois tive recentemente duas tendinites que me impediram de estar nas melhores condições fisicamente, mas vamos tentar estar melhores na próxima prova», rematou.