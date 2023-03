Boa noite!

Este espaço de opinião - que nada tem como missão dar notícias, mas apenas reflectir sobre actualidade publicada - fecha a semana com seis breves notas, que oscilam entre o bom e o miserável.

É bom saber que…

1… Miguel Albuquerque não baixa a guarda na recusa da aplicação na Região das restrições imposta por “uma lei cartaz”, como classificou Marcelo Rebelo de Sousa ao referir-se ao ‘Mais Habitação’. Que o Governo da República queira disponibilizar mais casas a preço justo a quem precisa é louvável. Que o faça por via da sovietização de Portugal ou da segunda vida do gonçalvismo é deplorável.

2… “A procura pela Madeira no mercado nacional mantém-se em níveis elevados”. A certeza transmitida ao DIÁRIO pelo secretário regional do Turismo e Cultura após encontro com a direcção da APAVT e com os operadores nacionais é um alento para quem depende e muito do sector que põe a Região em marcha.

3… os partidos políticos com responsabilidades revelem sensibilidade acrescida para os dramas humanos e celeridade na exigência de respostas. O que se passa na Escola Hoteleira, como devidamente noticiado no DIÁRIO de hoje, com a alegada escravização de alunos de São Tomé, é revoltante. Contudo, o problema não se resolve com inquéritos da treta nem com inspecções pré-anunciadas. Exige-se actuação pronta, que respeite direitos constitucionais e elimine todas as práticas repugnantes, resultantes dos eventuais abusos de poder.

É muito mau que…

1… o Governo Regional esteja há dois anos a tentar adquirir 12 ambulâncias de socorro, sem o conseguir. Parece que é desta que chegam em 30 dias, graças a um ajuste directo pelo valor de 638 mil euros. O problema é que três ficaram já pelo caminho. Mas nove é sempre melhor do que nada, até porque de quando em vez, algumas ficam bloqueadas durante horas nas Urgências.

2… a TAP esteja a saque e com nova greve marcada para a quadra pascal. É certo que há alternativas no transporte aéreo, mas quem marcou viagens há meses para não ser escaldado nesta altura, não deve ser penalizado duas vezes.

3… algumas mensagens promocionais da ANA sejam enganosas. Há esta: “Vá com a Wizz Air às terras de sua Majestade e explore a capital da Inglaterra. Voos directos para o Aeroporto de Gatwick, todos dos dias da semana, excepto quinta-feira”.

O post foi colocado quarta-feira nas redes sociais dos ‘Aeroportos da Madeira’ e refere-se a uma rota que termina esta sexta-feira e que operava apenas três vezes por semana.

Esta não é a primeira vez que são difundidas informações imprecisas sobre operações no aeroporto da Madeira. Na semana passada, foi dada a indicação que a easyJet ligava a Madeira a Lisboa, às quartas-feiras e aos domingos, quando é público e notório que essa rota tem anos e é diária. A ANA corrigiu o post assumindo que se trata da operação Lisboa-Porto Santo.

Mas há mais. Um outro post destes dias deu conta da possibilidade de visitar Zurique com a Edelweiss , com partidas da Madeira à quarta-feira. Ora a Edelweiss opera três vezes por semana (e não uma!) aos sábados, terças e quintas e segundo agentes do sector “nunca sequer operou à quarta-feira”.

Dada a frequência com que estes posts enganosos estão a ser produzidos, será que as redes sociais da ANA na Madeira foram tomadas por piratas do ar?