Saiba o que dizem os jornais nacionais

Público:

- "Violência obstétrica teve mais peso na região Centro durante a pandemia"

- "Reportagem. O regresso a casa de 31 crianças ucranianas levadas por russos"

- "Crise política. Marcelo exige mais e César sugere que Costa peça 'desculpas'"

- "Integração. FMI acredita que era dos juros baixos ainda vai voltar"

- "Pedro Pimentel. IVA a 0% pode 'gerar estabilização' de preços"

- "Lisboa. Quer tatuar a calçada portuguesa no corpo? Já pode"

- "I Guerra. Soldado Milhões já tem uma casa-museu em Murça"

- "Beatriz Batarda. As inquietações da atriz, encenadora e professora no Teatro São Luiz"

- "Educação. Planos de desenvolvimento pessoal com mais impacto nas aprendizagens"

Jornal de Notícias:

- "Farmácias querem novo regime para venda de genéricos"

- "Combate aos fogos reforçados"

- "TAP. Marcelo afasta dissolução mas envia recados a Costa e à Oposição"

- "Afogamentos. Praias vão ter falta de nadadores-salvadores, alerta associação"

- "Porto. Estádio do Salgueiros só avança depois de 2025"

- "SNS. Pizarro garante lugar para todos os médicos de família"

- "Impostos. Cada português entregou mais 883 euros em 2022"

- "Imigração. Falsificador de passaportes diplomáticos em fuga"

- "Champions. Benfica sonha chegar às meias e quebrar enguiço de 33 anos"

- "Lousada. Ascendi obrigada a pagar danos de acidente com javalis"

Diário de Notícias:

- "Preço dos carros mais vendidos aumentou 22,6% desde a pandemia"

- "Violência na Irlanda do Norte antes de Biden chegar nos 25 anos da paz"

- "Mortes no centro Ismaelita: 'As diligências em curso são as de uma investigação normal de duplo homicídio' [diretora da Unidade de Contraterrorismo da PJ, Manuela Santos]"

- "Covid-19. Portugal registou 8% de mortalidade excessiva, 'é excelente', mas está subestimado"

- "TAP. Reunião secreta com a CEO divide socialistas. Marcelo censura"

- "Ensino Superior. Dois mil investigadores em fim de contrato não sabem se vão manter o emprego"

- "Liga dos Campeões. Schmidt quer usar derrota com FC porto para criar algo positivo frente ao Inter"

Correio da Manhã:

- "No hospital de Faro. Médica acusa cirurgião em 11 casos de negligência"

- "Denuncia morte de três doentes. Outros pacientes ficaram com lesões irreversíveis"

- "Marcas próprias dos hipermercados aumentam 32%"

- "Benfica-Inter. Águia quer voar na Champions: 'Precisamos de estar ao nosso melhor', diz Schmidt"

- "Guimarães. Meio milhão levado de cofre de magistrada"

- "Polémica. Dalai Lama pede a criança para lhe chupar a língua"

- "Escândalos da TAP. Marcelo arrasa Governo mas afasta dissolução"

- "Vale do Lobo. Estado perde terreno para empresa privada"

- "Acidentes. Estradas mataram quatro vezes mais durante a Páscoa"

- "Justiça. Três procuradores em exclusivo no processo BES"

Jornal i:

- "Inédito. A vida e o mundo segundo o ChatGPT"

Negócios:

- "Ex-presidente da Sonangol prepara livro sobre o BCP"

- "Hidrogénio, sol e ondas estão a mudar o negócio da energia"

- "Fisco diz que subsídio ao quilómetro já inclui portagens e parque"

- "TAP pediu ao Governo para mudar legislação dos vistos"

- "Peter Spuhler, presidente da Stadler: 'Nova fábrica pode começar a fazer comboios daqui a 12 a 14 meses'"

- "China. Xi Jinping quer finanças estáveis, mas não abdica de mão firme"

A Bola:

- "Inter-Benfica. 'Olhar em frente'. Champions volta à Luz um mês depois e todos esperam uma grande noite"

- "Sporting. Muito difícil recuperar Paulinho"

Record:

- "Inter-Benfica. Sonho é possível"

- "Águia enfrenta italianos com os olhos na história"

- "Paulo Sousa dá receita para o Inter: 'Rafa é uma arma temível'"

- "Sporting. Trincão terá cláusula de 80 MEuro"

- "Reforçou críticas ao plantel. 'Dura de Amorim do Jamor a Alcochete"

- "FC Porto. Diogo Costa bateu recorde na Luz. Passes certos para o último terço"

O Jogo:

- "Uribe dá nega ao Marselha. Franceses não satisfizeram exigências do médio, mas também há clubes transalpinos na corrida"

- "Benfica-Inter. 'Temos de estar no nosso melhor', Schmidt rejeita favoritismos e fala de um adversário que 'sabe defender e atacar'"

- "Sporting. Puxão de orelhas antes da Juventus. Amorim apertou com o plantel após facilidades frente ao Casa Pia"

- "Braga. Iuri Medeiros. 'Estou a voar'"

- "Famalicão. Estádio 'novo' até ao final do ano"