Saiba o que hoje é notícia

A circulação na linha Azul do Metropolitano de Lisboa é restabelecida hoje a partir das 06:30, antes do previsto, após uma interrupção de três dias para instalação do novo sistema de sinalização.

Segundo anunciou no domingo a empresa, a reabertura antes da data inicialmente prevista resulta "dos esforços desenvolvidos pelo Metropolitano de Lisboa no sentido de minimizar os constrangimentos causados aos clientes pelo encerramento por três dias da linha Azul".

A linha Azul, que liga as estações de Santa Apolónia (Lisboa) à Reboleira (Amadora), esteve encerrada desde sexta-feira para a realização de um conjunto de intervenções para a instalação de um novo sistema de sinalização e controlo de comboios denominado Communications-Based Train Control (CBTC).

Na quinta-feira, o Metropolitano de Lisboa previa que a circulação fosse apenas retomada na terça-feira.

